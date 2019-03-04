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Прост скептически относится к возможному учащению обгонов

Прост скептически относится к возможному учащению обгонов
Авто / Формула-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост не уверен в том, что новые правила помогут гонщикам обгонять чаще.

«Изменения в регламенте на этот сезон стоили нам больших денег до очередных серьёзных изменений в 2021 году, подробности которого пока не известны. Возможно, было бы лучше подождать 2021 года и кардинально изменить большее.

На тестах пилоты не так часто идут на обгон, поэтому мы пока не можем сказать, будет ли в этом сезоне легче преследовать и обгонять. Однако можно сказать, что тенденция положительна. Я надеюсь, что всё будет хорошо, но я не совсем в этом уверен. В любом случае мы не увидим отличий в Мельбурне, потому что на местной трассе всегда трудно обгонять», — цитирует Проста GrandPX.news.

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