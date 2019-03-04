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Баттон принял участие в велогонке в Омане

Баттон принял участие в велогонке в Омане
Авто / Формула-1

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон принял участие в трёхдневной велогонке Haute Route Oman, проходившей на территории Омана.

Участники соревнования преодолели дистанцию в 238 км. 39-летний Баттон финишировал на 30-й позиции. Всего в велогонке стартовало более 260 человек.

«За три прошедших дня я приобрёл большой опыт! Кстати, сейчас самое время отдохнуть перед тестами Super GT, которые стартуют в ближайший четверг. Мне удалось финишировать 30-м, что не так уж и плохо», – написал Баттон в своём «инстаграме».

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