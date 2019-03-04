Марко: «Уильямс» и «Макларен» находятся позади

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подчеркнул, что, по его мнению, команда «Макларен» находится позади пелотона, вместе с «Уильямсом».



«Феррари» находится впереди, затем идём мы поблизости от «Мерседеса». После этого очень плотная группа команд-середняков. «Уильямс» и «Макларен» находятся позади», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.



Стоит отметить, что ранее известный автоспортивный эксперт Марк Хьюз составил рейтинг команд на основании предсезонных тестов. По его мнению «Макларен» находился в средней группе команд, не уступая «Хаасу», «Торо Россо», «Альфа Ромео», и «Рейсинг Пойнт». «Уильямс» уступает всем 1,2 секунды в рейтинге Хьюза. «Уильямс» по ходу тестов столкнулся с проблемами, из-за которых неи принял участие в первых двух тестовых днях, а Роберт Кубица посетовал что он не проехал за время тестов отрезка длиннее 15 кругов.