Хорнер: переход на двигатели «Хонды» мотивировал Ньюи

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о партнёрстве с «Хондой», которая с 2019 года является поставщиком моторов австрийской команде. По словам функционера, смена мотористов вдохновила весь коллектив.

«Дело не только в смене аэродинамического регламента, думаю, что появление нового поставщика двигателей стимулировало всю команду, особенно это придало мотивацию Эдриану Ньюи. Он видит, что мотор „Хонды“ позволил сократить отставание от лидирующих команд. Это очень его мотивировало, он упорно работал вместе со всеми на базе. Надеюсь, нас ждёт хороший сезон.

После вторых тестов ясно, что «Феррари» выглядит очень сильно. «Мерседес» — действующие чемпионы мира, и вряд ли они позволят себе расслабиться. Но думаю, что мы определённо сократили отставание. Думаю, это будет заметно не только в Мельбурне, там в своём роде уникальная трасса. Посмотрим, как пройдут первые три этапа, и потом снова поговорим об этом», — приводит слова Хорнера RaceFans.