В Liberty Media не намерены сокращать время гонок

Глава Liberty Media Чейз Кэри заявил, что в Формуле-1 не будет сокращено время гонок. По словам функционера, в руководстве серии найдут и другие способы, чтобы привлечь к ней интерес.

«Возможно, я слишком американизирован, но мне не кажется, что гонки в Формуле-1 длинные. В любой американской серии, за которой я слежу, гонки гораздо длиннее. Хочу заверить, что мы всегда будем искать способы привлечь интерес болельщиков, но мы будем это делать с уважением к спорту, не используя какие-то хитрости.

Формула-1 — отличный спорт с великой историей. К этому нужно относиться с уважением, но нужно продолжать искать пути для того, чтобы придать ему больше энергии. Вместе с тем я не думаю, что сокращение времени гонки будет этому способствовать», — приводит слова Кэри RaceFans.