Источник: в сезоне-2019 Формулы-1 могут начать начислять очки за быстрый круг

На заседании Всемирного совета по автоспорту в Женеве, которое пройдёт завтра, 7 марта, будет предложено присваивать очки за быстрый круг гонки, сообщает RaceFans. По информации источника, есть вероятность, что изменения будут внесены в регламент сезона 2019 года. Изначально предложение должна принять Стратегическая группа и все команды, что вызывает сложности, учитывая тот факт, что сезон стартует уже 17 марта.



Руководство Формулы-1 поддерживает такое внесение изменений, поскольку, согласно опросам поклонников серии, большинство за эту инициативу — это вполне может оживить гонки и заставить пилотов показывать быстрые круги, чтобы набирать дополнительные очки в чемпионате.



Ранее в СМИ появилась информация о возможном начислении очков в квалификации, однако в Liberty Media отказались от данной инициативы. Стоит отметить, что в случае если внесение изменений в регламент 2019 года не состоится, то предложение будет внесено в качестве поправки в регламент сезона-2020.