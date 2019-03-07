Грин: «Рейсинг Пойнт» превращается в нормальную команду

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин рассказал об изменениях, которые произошли после смены владельцев команды и названия.



«Наконец-то у нас ноутбуки, которым нет восьми лет и на которых не стоит старая версия Windows.



Основу для нового болида мы заложили ещё до смены владельцев. Оглядываясь назад, мы могли бы многое сделать иначе, но мы не знали, что у нас будут дополнительные средства. Чтобы деньги превратились в более быструю машину, потребуется время.



Раньше мы вынуждены были ждать бесконечно долго, пока будет готова новая аэродинамика. Но теперь все новинки будут привозиться сразу же. Это новый опыт для нас. Шок, но мы превращаемся в нормальную команду. Мы хотим сделать большой шаг вперёд в 2020 году и уже начали работу над новым болидом», — приводит слова Эндрю Грина GrandPX.