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ФИА анонсировала новые технические тендеры в Ф-1 на 2021 год

ФИА анонсировала новые технические тендеры в Ф-1 на 2021 год
Авто / Формула-1

Руководство ФИА одобрило проведение новых технических тендеров, которые планируется провести в 2021 году, сообщает официальный сайт организации. Они будут связаны с внедрением нового технического регламента, детали которого, как ожидается, будут оглашены летом 2019 года.

Предполагается, что новый регламент будет предусматривать стандартизацию ряда элементов болидов. И это ещё одна из причин проведения тендеров. В феврале 2019-го прошла информация, что с 2021 года команды Формулы-1 будут принуждены к использованию стандартных коробок передач. Более того, по информации источников, потенциальные поставщики уже получили приглашения на соответствующие тендеры. Окончательное решение по вопросам коробок передач планируется принять к концу апреля 2019 года.

ФИА объявила тендер на стандартную коробку передач в Формуле-1 с 2021 года
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