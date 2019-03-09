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Браун: не уверены, что Гран-при Великобритании останется в Сильверстоуне

Браун: не уверены, что Гран-при Великобритании останется в Сильверстоуне
Авто / Формула-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что Гран-при Великобритании останется в чемпионате, но может переехать из Сильверстоуна.

«Не думаю, что Гран-при Великобритании в этом году пройдёт в последний раз. Вопрос в том, где будет проходить этап в дальнейшем. Британский этап важен для нас. Сильверстоун стал настоящим домом для этапа в Великобритании в последние десятилетия. Но многие помнят, как британский этап проходил в Брэндс-Хэтче, который чередовался с Сильверстоуном. Мы настроены сохранить Гран-при Великобритании, но не уверены, что он останется в Сильверстоуне.

Городской этап в Лондоне и Гран-при Великобритании — разные вещи. В календаре найдётся место обоим. Не думаю, что будет альтернатива гонке в Сильверстоуне», — приводит слова Росса Брауна ВВС.

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