Браун: не уверены, что Гран-при Великобритании останется в Сильверстоуне

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что Гран-при Великобритании останется в чемпионате, но может переехать из Сильверстоуна.



«Не думаю, что Гран-при Великобритании в этом году пройдёт в последний раз. Вопрос в том, где будет проходить этап в дальнейшем. Британский этап важен для нас. Сильверстоун стал настоящим домом для этапа в Великобритании в последние десятилетия. Но многие помнят, как британский этап проходил в Брэндс-Хэтче, который чередовался с Сильверстоуном. Мы настроены сохранить Гран-при Великобритании, но не уверены, что он останется в Сильверстоуне.



Городской этап в Лондоне и Гран-при Великобритании — разные вещи. В календаре найдётся место обоим. Не думаю, что будет альтернатива гонке в Сильверстоуне», — приводит слова Росса Брауна ВВС.