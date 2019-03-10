Миккельсен потерял больше минуты на Ралли Мексики из-за закрытых ворот

Сегодня, 10 марта, состоится завершающий день Ралли Мексики WRC. В ходе вчерашнего дня, 9 марта, лидерство в зачёте удерживал действующий чемпион мира Себастьен Ожье. В то время как другие пилоты лидирующей группы испытывали проблемы разного характера.

С самой необычной из них столкнулся гонщик «Хёндэ» Андреас Миккельсен. В ходе преодоления одного из допов он вынужден был остановиться, так как перед ним оказались закрытые ворота. Штурман Андрес Эгер потратил более минуты, прежде чем открыл их. При этом не совсем понятно, было это случайностью или же кто-то из местных жителей решил пошутить.

Видео соответствующего эпизода можно посмотреть на официальной странице ФИА в социальной сети «Твиттер».