Росберг: жаль видеть «Уильямс» в таком положении

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг выразил сожаление в связи с нынешним положением дел в «Уильямсе». По словам немца, британской команде остаётся надеяться на талант пилотов.

«Жаль, что команда с такой фантастической и великой истории находится в таком положении. „Макларен“ примерно в такой же ситуации. Невероятно, что две такие прекрасные команды столкнулись с такими проблемами. Думаю, это вызывает сожаление у всех болельщиков. Надеюсь, что оба коллектива вернутся на лидирующие позиции.

Луч надежды «Уильямса» кроется в том, что у них отличные пилоты. Расселл — восходящая звезда, а Кубица, вероятно — самый талантливый пилот в нынешнем чемпионате", — приводит слова Росберга Motorsport-Total.

Нико Росберг карьеру в Формуле-1 начинал именно в составе «Уильямса».