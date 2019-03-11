Хэмилтон: думаю о переходе в мотоспорт

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон признался, что подумывает о переходе в мотоспорт. В минувшие выходные пилот «Мерседеса» посетил Гран-при Катара MotoGP.



«Перейти на два колеса? Я думаю об этом, но это сложно. Это было бы настоящим вызовом. Было бы безумием участвовать в гонке с Валентино Росси", — приводит слова Хэмилтона GrandPX.news.

В прошлом Льюис Хэмилтон не раз заявлял об интересе к мотоспорту, а также проводил ряд тестов. В частности, 2 декабря 2018 года он участвовал в любительских тестовых заездах и пилотировал Yamaha YZF-R1, который использовался в минувшем сезоне чемпионата Мирового супербайка. Тогда Хэмилтон попал в небольшую аварию, но через некоторое время вернулся на трассу.