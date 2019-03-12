Райкконен: доказано, что выступаешь лучше, если до этого потусил

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен считает, что вечеринки и выпивка улучшили его результаты в Формуле-1. В доказательство этой теории финн привёл в пример сезон-2013, когда он стал вторым на Гран-при Бахрейна, ушёл в отрыв и финишировал вторым на Гран-при Испании.

«Множество раз доказано, что выступаешь лучше, если до этого немного потусил. Всё лето 2013-го прошло более-менее в тусовках. Ничего нового – для меня это норма. Внешне это может показаться немного странным, но в прошлом для меня это была вполне нормальная история. Я всегда думал, что это делает более расслабленным, и тогда конечный результат будет лучше, ведь нужно прикладывать много усилий и концентрации на трассе», — цитирует Райкконена пресс-служба Формулы-1.

Кими отметил, что такому подходу его научил физиотерапевт Йозеф Леберер во время его первого сезона в Формуле-1.