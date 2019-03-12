Риккардо доволен тем, что в Формуле-1 будут начислять 1 очко за быстрейший круг

Вчера, 11 марта, руководство Формулы-1 официально подтвердило информацию о том, что в сезоне-2019 автор быстрейшего круга в гонке будет получать одно очко. При этом правило будет действовать, если пилот, установивший лучшее время на круге, финиширует в топ-10. Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо одобрил эту инициативу, пообещав бороться за дополнительные очки.

«Сначала мне не нравилась эта идея, потому что никакой информации больше не было. Но теперь, когда очко будет начисляться в том случае, если пилот финиширует в топ-10, это имеет смысл. Почему я не поддерживал эту идею сначала? Потому как гонщик, идущий на 19-м месте, мог сменить резину за несколько кругов до финиша и получить столько же, сколько пилот, занявший 10-е место. Но после ограничения всё это приобретает смысл. В минувшем сезоне я несколько раз устанавливал быстрейший круг в гонке, так что буду бороться и в этом году.

Что касается обгонов, то думаю, что в этом сезоне вы их увидите от меня даже больше, чем раньше. Шансы на то, что мы будем стартовать с первых рядов решётки, невелики. Значит, передо мной будет больше соперников, и, соответственно, я смогу совершать больше обгонов. Вероятно, теперь вы будете чаще видеть того Даниэля Риккардо, к которому привыкли», — приводит слова австралийца Motorsport.