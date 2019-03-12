Албон: у Марко жёсткий характер

Новобранец Формулы-1 пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился мнением о советнике «Ред Булл» по автоспорту Хельмуте Марко, который стал инициатором возвращения спортсмена в программу австрийской команды.

«Конечно, у Марко очень жёсткий характер. Его работа заключается в том, чтобы выбирать в команды пилотов, которые заслуживают. Когда я был исключён из программы „Ред Булл“ в 2012 году, на то были причины. К счастью, я не был занесён в какой-то чёрный список. У меня всегда была возможность вернуться. Теперь я здесь, и моя ситуация та же, что и в 2012 году. Чтобы остаться здесь, я должен показывать скорость», — приводит слова Албона Auto Motor und Sport.

Минувший сезон Албон провёл в Формуле-2, заняв по итогам сезона 3-е место.