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«Уильямс» исправил спорные элементы машины к Гран-при Австралии

«Уильямс» исправил спорные элементы машины к Гран-при Австралии
Авто / Формула-1

Британская команда Формулы-1 «Уильямс» модифицировала свой автомобиль FW42 к стартовому этапу сезона-2019 в Мельбурне. Ранее ФИА обратила внимание «Уильямса» на вероятную нелегальность двух элементов машины — конструкции зеркал заднего вида, а также передней подвески. В итоге на техническую проверку в четверг «Уильямс» предоставил уже изменённую машину без спорных элементов. Зеркало заднего вида приняло более традиционную форму, а из конструкции передней подвески исчез дополнительный рычаг, чьё наличие могло являться нарушением регламента.

Посмотреть фотографии можно в твиттер-аккаунте испанского журналиста Альберта Фабреги.

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