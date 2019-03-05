ФИА признала переднюю подвеску «Уильямса» не соответствующей регламенту

Передняя подвеска нового болида «Уильямса» оказалась под прицелом Международной автомобильной федерации, сообщает итальянский Motorsport. ФИА постановила, что к Гран-при Австралии «Уильямс» обязан изменить конструкцию подвески как нарушающей регламент — два элемента подвески вызвали пристальное внимание в паддоке что привело к жалобе со стороны соперников и последующие проверки, которые выявили, что подвеска не соответствует регламенту.



Напомним, что ранее «Уильямсу» было указано изменить конструкцию зеркал заднего вида, которые использовались как аэродинамический элемент, что запрещено правилами.



Кроме этого, старая модификация зеркал (ко вторым тестам «Уильямс» зеркала поменяли) не обеспечивала пилотов достаточным обзором из-за своей конструкции, несмотря на то, что задние крылья в 2019 году оказались приподняты, чтобы обеспечить пилотам лучший обзор в зеркалах.