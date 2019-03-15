Хюлькенберг: длинные серии «Рено» были хорошими

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал седьмой результат во второй пятничной тренировке Гран-при Австралии.



«Мы хорошо отыгрались после далёкой от идеала первой сессии. Вторая практика была хорошей и стабильной. Я сразу же почувствовал себя комфортно в машине, а это для пилота одна из самых важных вещей. Мы приехали на существенно отличающуюся по сравнению с тестами трассу. Я чувствовал себя как дома — довольным настолько, насколько это возможно на данной стадии. Мы полностью отработали нашу запланированную программу во второй практике. Наши длинные серии были хорошими, но ещё можно проанализировать много данных перед завтрашней квалификацией», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».