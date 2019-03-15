Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Анжи» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Райкконен: я не взбудоражен из-за шестых мест на тренировках

Райкконен: я не взбудоражен из-за шестых мест на тренировках
Авто / Формула-1

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии Формулы-1. В обеих сессиях Райкконен стал шестым.

«Нет, я не взбудоражен из-за шестых мест. Так скорее делают журналисты. Посмотрим, где мы окажемся в квалификации. Мы просто стараемся прибавить здесь и там. Не было никаких проблем, всё прошло весьма гладко. Без сомнений, мы ещё можем прибавить в плане настроек. Надеюсь, всё станет ещё лучше. Но это нормальная история для пятницы», — заявил Райкконен в интервью официальному сайту Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент