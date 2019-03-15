Райкконен: я не взбудоражен из-за шестых мест на тренировках

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Австралии Формулы-1. В обеих сессиях Райкконен стал шестым.



«Нет, я не взбудоражен из-за шестых мест. Так скорее делают журналисты. Посмотрим, где мы окажемся в квалификации. Мы просто стараемся прибавить здесь и там. Не было никаких проблем, всё прошло весьма гладко. Без сомнений, мы ещё можем прибавить в плане настроек. Надеюсь, всё станет ещё лучше. Но это нормальная история для пятницы», — заявил Райкконен в интервью официальному сайту Формулы-1.