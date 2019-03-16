Расселл — о 19-й позиции в квалификации: горжусь собой

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии, прошедшей на автодроме в Мельбурне. По словам Расселла, он гордится своим результатом, поскольку сумел опередить Роберта Кубицу.



«По правде говоря, горжусь собой, мы знаем, где находится наш болид относительно соперников и что нам нужно прогрессировать, так что мой единственный ориентир — это Роберт Кубица. Я могу уйти отсюда с гордо поднятой головой. Мы не делаем глупостей, просто собираем данные, потому что мы всё ещё далеко позади относительно соперников», — приводит слова Джорджа Раселла Sky Sports.



По итогам квалификации Расселл показал 19-й результат, опередив своего напарника, поляка Роберта Кубицу.