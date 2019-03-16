Хэмилтон: какой прекрасный день!

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он одержал победу.



«Я весь дрожу! Какой прекрасный день. Спасибо большое болельщикам за создание отличной атмосферы. Во время тестов наша команда понятия не имела, с чем мы столкнёмся, они усердно работали на заводе и здесь в этот уик-энд. Команда работала, стремясь к совершенству.



Хочу поздравить также Валттери Боттаса. Приятно видеть, что шесть лучших команда расположились в одной секунде, это действительно здорово», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.



По итогам квалификации Хэмилтон завоевал поул, который стал для него уже восьмым в Мельбурне. Вторая позиция осталась за напарником Хэмилтона — Валттери Боттасом.