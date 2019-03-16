Феттель: думаю, мы можем победить в гонке

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял третью позицию. По словам Феттеля, команда не теряет надежду на победу в гонке в воскресенье.



Напомним, поул-позишн по итогам квалификации занял Льюис Хэмилтон, компанию на первом ряду ему составит его напарник Валттери Боттас. Напарник Феттеля Шарль Леклер занял по итогам квалификации пятую позицию, уступив не только гонщикам «Мерседеса», но и Максу Ферстаппену.



«Разумеется, думаю, что мы можем победить, никогда не знаешь, что произойдёт. Гонка заканчивается только с клетчатым флагом, у нас хороший болид и отличная стратегия на завтрашний день, мы здесь ради гонки, так что посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Себастьяна Феттеля BBC.