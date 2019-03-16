Норрис: была цель попасть во второй сегмент, а мы добрались до топ-10

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой он занял восьмую позицию.



«Я наслаждался квалификацией до определённого момента. Слишком нервничал, и это почти испортило мне удовольствие. Наслаждение появилось, когда понял, что могу пройти быстрый круг. Это делает меня счастливым, я вижу, что всё отлично работает, и показал хорошую квалификационную сессию.



У нас было три попытки, и мы использовали три свежих комплекта мягкой резины, наша цель была — попасть во второй сегмент, но мы смогли прибавить и добраться до первой десятки. Здорово видеть, что это возможно, мы смогли сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном, не очень большой, но нужно продолжать работать, чтобы это был не единственный случай попадания в третий сегмент», — приводит слова Ландо Норриса BBC.