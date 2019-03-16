Квят: Феттель вылетел прямо передо мной, и я потерял какое-то время

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят объяснил, почему занял в квалификации Гран-при Австралии 15-е место после сильного первого сегмента.



«Честно говоря, я доволен сегодняшней сессией. Мы были на очень высоком уровне в первой тренировке, во второй, третьей, потом в первом сегменте квалификации. Во втором что-то пошло не так. Плюс Себастьян вылетел с трассы передо мной, вот прямо совсем передо мной, так что мне надо было уворачиваться, и я потерял какое-то время. Он сделал все, что мог. Я не жалуюсь, он действительно предпринял все, что было в его силах, чтобы уйти с траектории, но всё сложилось не слишком удачно.



Нам просто надо было повторить такое же время, как в первом сегменте. А если честно, то мы должны были его и улучшить. Но уже в Q1 ощущения от машины были очень хорошими, так что сложно прибавлять после этого. В целом, нам надо просто изучить, что случилось, и как только мы поймем, где находится идеальное рабочее окно, мы будем наслаждаться», — приводит слова Квята российская редакция Motorsport.