Грожан: досадно. Первый пит-стоп привёл к множеству проблем

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал сход на Гран-при Австралии. Грожан шёл в очковой зоне до первого пит-стопа, однако механики долго не могли закрепить переднее левое колесо. После остановки Грожан потерял шансы на очки, а позднее сошёл из-за проблемы с передней подвеской.



«Досадно. Мы выглядели сильно весь уик-энд, были сильными в гонке, но, к сожалению, первый пит-стоп привёл к множеству проблем, а техническая проблема завершила нашу гонку», — приводит слова французского гонщика BBC.