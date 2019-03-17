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Марко назвал обгон Феттеля в исполнении Ферстаппена «манёвром мирового уровня»

Марко назвал обгон Феттеля в исполнении Ферстаппена «манёвром мирового уровня»
Авто / Формула-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался доволен первой гонкой сезона, особенно отметив обгон Себастьяна Феттеля Максом Ферстаппеном.

«Мы провели этот Гран-при оптимально. Небольшая ошибка Макса лишила его возможности подготовить финальную атаку, но обгон Себастьяна Феттеля в его исполнении был манёвром мирового уровня. Что немного расстроило, это то, что кнопка мощности на болиде Гасли не сработала, но должно быть это была механическая проблема. Если бы не это, он бы финишировал в топ-10, как мы и надеялись.

Воодушевляет, что мы не испытали никаких проблем с силовой установкой, всё работало прекрасно. Мотор «Хонды» был хорош", — приводит слова Марко Speedweek.

Макс Ферстаппен завершил гонку Гран-при Австралии на третьей позиции, в то время как Пьер Гасли финишировал одиннадцатым.

Эпизод с обгоном Себастьяна Феттеля Максом Ферстаппеном можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».

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