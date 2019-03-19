Хэмилтон — о повреждении днища: я не выезжал за пределы трассы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о повреждении днища машины, которое он получил на четвёртом круге Гран-при Австралии. Британец отметил, что повреждение не могло быть вызвано какой-либо его ошибкой по ходу гонки.

«Я совершенно не подозревал, что повреждено днище болида. Что-то пошло не так. Нельзя было зацикливаться на этом, а нужно было пытаться работать с тем, что есть. До этого момента мне было довольно легко поспевать за Боттасом, а затем я почувствовал, что возникли неполадки с задней частью болида. Я не знаю, почему это произошло, так как я не выезжал за пределы трассы или делал что-то подобное», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

При этом Льюис отметил, что он рад тому, что причина поломки была обнаружена. Как оказалось, он наехал на обломки болида Даниэля Риккардо или Роберта Кубицы, которые сошли с дистанции.