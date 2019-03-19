Квят, Риккардо и Албон выбрали больше всего «софта» на Гран-при Бахрейна

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, представила выбор шин командами и пилотами на Гран-при Бахрейна.

Пилоты «Торо Россо» Даниил Квят и Александер Албон для этапа в Бахрейне выбрали по 10 комплектов «софта», столько же «софта» привезут на автодром «Сахир» гонщики «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг.

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас выбрали на второй этап чемпионата мира по девять комплектов покрышек «софт», три комплекта «медиума» и один «харда». Точь-в-точь такой же выбор предпочли и пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

Полный список с выбором шин пилотами на Гран-при Бахрейна можно увидеть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».