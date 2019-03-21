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Грожан считает, что новые правила работают, но обгонам мешают шины

Грожан считает, что новые правила работают, но обгонам мешают шины
Авто / Формула-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что новые аэродинамические правила для сезона-2019 позволили пилотам вести более плотную борьбу.

Однако Ромен, который во время Гран-при Австралии ехал за своим напарником по команде, считает, что характер шин по-прежнему затрудняет обгон для гонщиков.

«Я шёл за Магнуссеном. Новые правила отлично подходят для преследования, но шины остались теми же, что и в прошлом году. Как только вы идёте на обгон, то скользите, а затем теряете сцепление. Поэтому, хотя и преследование стало намного легче, чем раньше, но обгонять всё ещё очень сложно», — цитирует Грожана RaceFans.

Напомним, в Австралии Ромен ехал в очковой зоне до первого пит-стопа, однако механики долго не могли закрепить переднее левое колесо. После остановки Грожан потерял шансы на очки, а позднее сошёл из-за проблемы с передней подвеской.

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