В «Мерседесе» выявили причину повреждения днища болида Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон повредил днище своего болида на Гран-при Австралии. Это повлияло на выступление британского гонщика, который финишировал вторым, уступив первое место своему напарнику по команде Валттери Боттасу. Стратег «Мерседеса» Джеймс Воулс считает, что повреждение вызвано наездом на поребрик.

«При осмотре болида Льюиса после гонки мы заметили некоторые повреждения. Карбоновая деталь перед левым задним колесом была сломана. Эта область довольно чувствительна как для аэродинамики с прижимной силой, так и для баланса машины. Мы считаем, что повреждение было получено при заезде на поребрик. Это привело бы к тому, что задняя часть была нестабильной, и он проделал фантастическую работу, доведя машину до финиша», — цитирует Воулса F1i.