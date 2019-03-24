Мотоциклист уцепился за подрезавший байк и ударил обидчика

Борьба двух мотогонщиков в Коста-Рике привлекла внимание во всём мире, сообщает CRF Motors. Во время первого этапа чемпионата Коста-Рики по мотогонкам гонщики Марион Кальво и Хорхе Мартинес стали участниками любопытного инцидента — Кальво на прямой во время гонки подрезал Мартинеса и Хорхе потерял контроль над своим байком.



Однако Мартинес не растерялся и умудрился зацепиться за мотоцикл Кальво, на котором и проехал несколько метров, пока Кальво не остановился на трассе. После остановки Мартинес атаковал своего соперника, нанеся удар кулаком в район шлема оппонента, после чего развернулся и отправился на другую сторону трассы. Мартинес догнал Кальво и ответил ему несколькими ударами, после чего вернулся к байку и попытался продолжить гонку, однако заезд уже был остановлен красными флагами.



Инцидент произошёл в феврале. В дальнейшем ситуация была рассмотрена латиноамериканским отделением Международной федерации мотоциклетного спорта (FIM), и оба гонщика получили запрет на участие в соревнованиях на два года.