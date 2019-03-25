Квят: этап в Бахрейне станет хорошим тестом производительности

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.



«То, как всё сложилось в Австралии, пожалуй, было отличным началом сезона. Это дало команде настоящий прилив уверенности, потому что сейчас у нас есть ощущение, что мы находимся в одной группе с соперниками. Это настраивает на позитивный лад в преддверии гонки в Бахрейне. Ясно, что мы можем бороться с другими, с командами в середине пелотона, что выглядит многообещающе.



Нам нужно продолжать усердно работать над развитием нашего технического пакета и улучшением понимания нашего болида. Мне нужно поработать с инженерами, чтобы выжать из болида максимум в каждой сессии, после чего мы посмотрим, что получится у нас в Бахрейне.



В Австралии я остался впечатлён тем, как оперативно работала команда, все сыграли свою роль — и механики, и инженеры. Приятно видеть этот дух в команде, и нам нужно сохранять этот подход в следующих этапах.



Раньше я не добивался особенно хороших результатов в Бахрейне, но трасса очень интересная для пилотирования. Она отличается от той, что в Австралии, это настоящий гоночный трек, так что этап будет хорошим тестом того, как именно работает наша машина. Бахрейн похож на другие трассы в календаре гораздо больше, чем «Альберт-Парк», так что мы получим более чёткое представление о том, где мы находимся и насколько хороша наша машина. Температуры будут выше, чем в Австралии, так что, опять же, это будет показательно с точки зрения работы резины, и именно с такими условиями мы столкнёмся по ходу большей части сезона», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба команды.