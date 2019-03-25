«Рено»: мы должны жёстко относиться к себе, разочарованы седьмым местом

Глава «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о задачах команды на Гран-при Бахрейна Формулы-1 в ближайшие выходные.



«Мы направляемся в Бахрейн мотивированными. В предыдущих сезонах мы были бы довольны финишем на седьмом месте в первой гонке сезона, но в этом году мы слегка разочарованы. Считаем, что наша машина способна бороться впереди средней группы, однако это не всегда демонстрировалось, когда было по-настоящему важно, — в квалификации и в ходе гонки.



Мы настроены показать в Бахрейне больше. Нам нужно подчеркнуть шаг вперёд, который мы сделали со стороны двигателя, и второй Гран-при 2019 года — возможность показать это. Мы привезём некоторые аэродинамические обновления и будем делать так на каждой гонке. Нам также нужно нацеливаться на стабильность на протяжении всего уик-энда, обеспечивая сбалансированную и надёжную машину во всех сессиях, чтобы позволить пилотам выжать максимальную скорость.



Цель — две машины в очковой зоне, и мы хотим показать качества нашей команды. Мы должны жёстко относиться к себе, если хотим продолжать движение», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».