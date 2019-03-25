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Сайнс: неудачи Гран-при Австралии уже позади

Сайнс: неудачи Гран-при Австралии уже позади
Авто / Формула-1

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.

«Не мог дождаться возвращения на трассу. После того как мы подробно разобрали произошедшее в Австралии, мы выявили области, которые довольно перспективны для развития болида. Уверен, уик-энд будет отработан успешно. Да, я недоволен тем, что мы показали низкий результат в Австралии в квалификации и сошли в гонке, но это позади. Мы провели анализ, и я полностью сосредоточен на этапе в Бахрейне.

Теперь нас ждёт старт с чистого листа, у нас снова появится шанс максимизировать свои результаты на трассе. В Бахрейне сессии начинаются позже, чем в остальных Гран-при, но это делает гонку уникальной. Интересно выступать при искусственном освещении, так что я рассчитываю на позитивный уик-энд», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

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