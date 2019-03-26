Албон: Квят в работе бывает даже серьёзнее, чем он есть на самом деле

Пилот «Торо Россо» Алекс Албон рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде россиянином Даниилом Квятом.

«У нас хорошие отношения. Мы знаем с Квятом друг друга со времён участия в соревнованиях по картингу. Кроме того мы оба были в юниорской программе «Ред Булл» в 2012 году.

Он весёлый парень, который любит шутить. Но когда дело доходит до работы, он становится серьёзным. Мне кажется, что он бывает даже серьёзнее, чем есть на самом деле.

Хорошо, что он находится в нашей команде. Даниил приносит пользу не только как пилот, но и как человек, учитывая, как он общается с другими членами команды. Этому я пытаюсь у него учиться», — приводит слова Албона F1i.

Квят и Албон выступают за «Торо Россо» с нынешнего сезона.