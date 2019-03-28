Друг Кубицы: трения между Робертом и Вильнёвом уходят корнями в 2006 год

Дарио Катта, друг и бывший коллега польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицы, прокомментировал негативные комментарии канадца Жака Вильнёва. Ранее Вильнёв заявил, что Кубице не стоило возвращаться в Формулу-1. По словам канадца, человек с ограниченными возможностями не сможет добиться успеха в «Королевских гонках».

«Почему Жак Вильнёв всё это говорит? Трения между ними уходят корнями в 2006 год. Тогда Кубица был намного быстрее во время тестов и занял место Вильнёва в «БМВ Заубере», — цитирует Катту GrandPX.

Отметим, что свою последнюю гонку в Формуле-1 Вильнёв провёл в 2006 году в Германии. После этого его заменил Кубица, который тогда был третьим пилотом «БМВ».

Кубица вернулся в Формулу-1, несмотря на повреждение руки, которое он получил в аварии в ралли. Из-за травмы ему так и не удалось полностью восстановить функциональность руки.