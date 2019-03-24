Вильнёв: нехорошо, когда кто-то с ограниченными возможностями участвует в Ф-1

Чемпион мира 1997 года Жак ВИльнёв поделился мнением о возвращении в Формулу-1 польского гонщика Роберта Кубицы.



«Это, конечно, огромное достижение, что Роберт Кубица смог вернуться в Формулу-1 после стольких лет. Если вы делали то, что вам нравилось и вы лишились этого, то вы наверняка знаете, чего вам не хватает. И вы будете усердно работать, чтобы вернуть это.



Я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы вернуться на вершину. Я на его месте делал бы то же самое. Нельзя упустить такой шанс. Но я думаю, что его возвращение — ужасно для спорта. Формула-1 — королевский класс, вершина гонок. И нехорошо, когда кто-то с ограниченными возможностями участвует в такой серии. Формула-1 должна быть сложной и недостижимой. Возвращение Роберта несёт в себе неправильный посыл», — приводит слова Вильнёва GPFans.