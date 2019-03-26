Ди Грасси раскритиковал Вильнёва из-за слов о Кубице

Бывший пилот Формулы-1 Лукас ди Грасси раскритиковал другого экс-пилота Жака Вильнёва. Причиной для недовольства ди Грасси стали слова Вильнёва о польском гонщике команды «Уильямс» Роберте Кубице. Ранее Вильнёв заявил, что Кубице не место в Формуле-1 из-за ограниченных возможностей.

«Это абсолютно абсурдное заявление! Нельзя судить о человеке из-за его ограниченных возможностей. Оценивать нужно достижения.

Кубица — отличный пример возвращения в спорт, его история невероятна. Посмотрим на результаты Роберта в конце года, они будут говорить сами за себя», — написал ди Грасси в «Твиттере».

Кубица вернулся в Формулу-1, несмотря на повреждение руки, которое он получил в аварии в ралли. Из-за травмы ему так и не удалось полностью восстановить функциональность руки.