Производитель представительских автомобилей Aurus намекнул на приход в гонки

Компания Aurus намекнула на скорый приход в гонки. В группе во «ВКонтакте» Aurus Russia появился новый видеоролик с гоночным болидом и надписью «Скоро».

Видео можно посмотреть в группе Aurus Russia во «ВКонтакте».

Ранее DailySportsCar сообщал, что в 2020 году бренд Aurus может прийти в американскую гоночную серию IMSA Weathertech Sportscar Championship.

По данным источника, Aurus будет брендировать силовую установку Oreca 07 с 4,5-литровым двигателем Gibson GL458 для команды G-Drive Racing, которая заинтересована в переходе в IMSA Weathertech Sportscar Championship. Команда будет выступать в топовом классе Dpi.

Напомним, что премьера седана Aurus Senat — первой модели новой российской марки Aurus — состоялась на автосалоне в Москве. В 2020 году компания также планирует представить кабриолет, который будет использоваться для парада в День Победы 9 мая.