Грожан и Фиттипальди примут участие в тестах «Хааса» в Бахрейне

Француз Ромен Грожан и бразилец Пьерто Фиттипальди будут принимать участие в тестах команды «Хаас», которые состоятся на следующей неделе в Бахрейне. Грожан сядет за руль болида VF-19 2 апреля, а Фиттипальди будет пилотировать автомобиль 3 апреля, сообщает пресс-служба команды «Хаас».

Напомним, ранее стало известно об участии в тестах в Бахрейне сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилота гоночной академии «Феррари» Мика Шумахера.

2 апреля Шумахер будет работать с «Феррари», а на следующий день его сменит Себастьян Феттель. 3 апреля сын Михаэля Шумахера пересядет за болид команды «Альфа Ромео». Отметим, что Мик Шумахер впервые будет пилотировать современный болид Формулы-1.