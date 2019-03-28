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Грожан и Фиттипальди примут участие в тестах «Хааса» в Бахрейне

Грожан и Фиттипальди примут участие в тестах «Хааса» в Бахрейне
Авто / Формула-1

Француз Ромен Грожан и бразилец Пьерто Фиттипальди будут принимать участие в тестах команды «Хаас», которые состоятся на следующей неделе в Бахрейне. Грожан сядет за руль болида VF-19 2 апреля, а Фиттипальди будет пилотировать автомобиль 3 апреля, сообщает пресс-служба команды «Хаас».

Напомним, ранее стало известно об участии в тестах в Бахрейне сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилота гоночной академии «Феррари» Мика Шумахера.

2 апреля Шумахер будет работать с «Феррари», а на следующий день его сменит Себастьян Феттель. 3 апреля сын Михаэля Шумахера пересядет за болид команды «Альфа Ромео». Отметим, что Мик Шумахер впервые будет пилотировать современный болид Формулы-1.

«Феррари» и «Альфа Ромео» подтвердили тесты Мика Шумахера в Бахрейне
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