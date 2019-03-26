«Феррари» и «Альфа Ромео» подтвердили тесты Мика Шумахера в Бахрейне

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер примет участие в тестах в Бахрейне в составе сразу двух команд — «Феррари» и «Альфа Ромео». Участие пилота в тестах подтвердили пресс-службы обеих команд.

Во вторник, 26 марта, Шумахер будет работать с «Феррари», а на следующий день его сменит Себастьян Феттель. В среду, 27 марта, сын Михаэля Шумахера пересядет за болид команды «Альфа Ромео». В «Альфа Ромео» также сообщили, что после Гран-при Испании один тестовый день в их составе отработает Каллум Айлотт.

Отметим, что Мик впервые будет пилотировать современный болид Формулы-1. по правилам ФИА, в тестах после Гран-при Бахрейна не могут принимать участие пилоты, проведшие больше двух этапов Формулы-1 в качестве боевого пилота.