Хэмилтон: не думаю, что Боттас изменился с прошлого года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что не видит никаких ментальных изменений в Валттери Боттасе. Боттас одержал уверенную победу на Гран-при Австралии, а в преддверии сезона неоднократно заявлял о смене психологического подхода к гонкам.



«Не думаю, что Боттас изменился с прошлого года. Он мотивирован в каждом сезоне. Я работаю с этим парнем. Он такой же, как и в прошлом году, не вижу разницы, за исключением, разве что, бороды. Время покажет, думаю. Я никогда не считал его слабым человеком. Всегда видел в нём сильного человека.



Победа Боттаса в Австралии? Это ничего не меняет. Он был силён в прошлом году. Это был хороший год для него. Да, ему не везло во многих гонках. Австралия стала для него отличной гонкой, и в этом году жду от него ещё много хороших этапов», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Crash.