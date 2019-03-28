Феттель не считает, что командная тактика в Австралии была «строгим приказом»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что руководство команды прибегло к командной тактике на Гран-при Австралии в полном смысле этого понятия. Немец заявил, что произошедшее в Мельбурне диктовалось событиями в гонке и это не имело ничего общего с приказами.

«Думаю, с командно точки зрения всем было ясно, что четвёртое и пятое место — лучшее, на что мы могли рассчитывать. Очевидно, что мы не могли видеть полную картину происходящего, нам с Леклером необходимо было и дальше следить за состоянием резины и за топливом. Это не первый раз, когда в команде просят сохранить позиции и заморозить гонку просто для того, чтобы набрать нужные очки. Это можно понять, не думаю, что в Мельбурне было место строгому приказу от команды. Людям нравятся подобные истории, но на самом деле всё было предельно просто», — приводит слова немца ESPN.

Напомним, что на Гран-при Австралии в «Феррари» не позволили Шарлю Леклеру атаковать Себастьяна Феттеля в конце гонки.