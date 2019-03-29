Ферстаппен — об обвинениях в нарциссизме: без этого не был бы успешным в Ф-1

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал слова бывшего чемпиона мира Нико Росберга, который назвал голландца «нарциссом». В то же время Росберг заметил, что излишняя самоуверенность и самовлюблённость в какой-то мере помогают Ферстаппену.

«Верить в себя очень важно. Мы живём в непростом мире, в котором многие пытаются работать против тебя.

Благодаря моему отцу я ещё в раннем возрасте узнал, как всё работает. Я был готов ко всему уже с ранних лет. Я — человек, который уверен в себе. И я должен быть таким, иначе я бы не был успешным в Формуле-1», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

Напомним, по итогам первой гонки сезона в Австралии Ферстаппен занял третье место, обогнав обоих пилотов команды «Феррари».