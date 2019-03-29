Стюарды вернули Эвансу лидерство по итогам 6 СУ Ралли Франции

Элфин Эванс стал лучшим в первый день ралли Франции WRC. Британец лидировал после пятого спецучастка, но шестой доп он начинал позади Криса Мика. Последний ехал достаточно медленно, и Эванс, стартовавший на две минуты позже, догнал Мика. В результате Элфину пришлось сбросить скорость, следствием чего стал проигрыш 11 секунд напарнику Мика Отту Тянаку.

После завершения шестого допа стюарды рассмотрели эту ситуацию и приняли решение засчитать Эвансу и Тянаку одинаковое время. Благодаря этому Элфин сохранил лидерство в протоколе.

WRC. Ралли Франции. Положение после 6 СУ

1. Элфин Эванс (M-Sport Ford WRT) — 1:09.39,6

2. Отт Тянак (Toyota Gazoo Racing WRT) — +4,5

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +9,8

4. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +26,1

5. Теему Сунинен (M-Sport Ford WRT) — +30,9

6. Себастьен Ожье (Citroen Total WRT) — +36,3...

8. Себастьен Лёб (Hyundai Shell Mobis WRT) — +2.27,9.