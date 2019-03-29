Бинотто объяснил темп «Феррари» во время тренировок Гран-при Бахрейна

Сегодня, 29 марта, на автодроме «Сахир» состоялись свободные практики Гран-при Бахрейна Формулы-1. Пилоты «Феррари» доминировали в тренировочных сессиях и были быстрее конкурентов из «Мерседеса» более чем на полсекунды. Тем не менее руководитель «Скудерии» Маттиа Бинотто не придаёт этому показателю особого значения и объясняет такое преимущество использованием другого режима мотора.

«Сегодня мы фокусировались на себе и на наших проблемах, а также на внесённых изменениях, которые сделали после этапа в Австралии. Преимущество в 0,6 секунды может ввести в заблуждение, завтра ожидаю тяжёлую борьбу.

Остальные команды завтра будут очень сильны. Думаю, очевидно, что на прямых двигатель работал в другом режиме, так что завтра ожидаю сложную битву. Как бы то ни было, думаю, важнее оставаться сфокусированными на себе. Мы совершили прогресс по сравнению с Австралией. Он обусловлен как трассой, так и тем, что было сделано нами", — приводит слова функционера RaceFans.