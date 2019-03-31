Новые правила распределения призовых в Формуле-1 могут ввести позже 2021 года

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что, возможно, новые принципы распределения призовых между командами Формулы-1 будут введены позднее 2021 года, в отличие от всех остальных реформ, которые прорабатывает Liberty Media.



«У спортивных и технических правил есть чёткий срок, они должны быть готовы вовремя, к 2021 году. Также есть новые принципы управления спортом, которые должны быть применены с 2021 года. С 2021 года будет введён и контроль расходов. Если говорить о распределении доходов, то мы хотели бы, чтобы и это вступило в силу в 2021-м. Но в прошлом бывал мягкий дедлайн по этому вопросу. Было много случаев — во время моей карьеры уж точно, — когда действующие коммерческие соглашения продлевались на некоторое время.



Команды знают, что мы должны спасти их от них же. Мы по-прежнему хотим, чтобы лучшие были успешными. Но не хотим, чтобы они доминировали. Хотим максимально честного соревнования. Мы по-прежнему хотим иметь грандов, громкие имена. Но, думаю, всё это может быть сделано при меньших затратах и обеспечении более захватывающего спорта», — приводит слова Брауна RaceFans со ссылкой на Sky Sports.



Также Браун прокомментировал вероятное сохранение исторического бонуса у «Феррари»: «Думаю, вы должны признавать позицию „Феррари“ в Формуле-1. Старейшая команда, были с самого начала. Но всё это должно быть разумно, должно быть сбалансированно. Должно быть проявлено уважение к „Феррари“, которое не испортит конкуренцию».

Наконец-то стало известно, как должна измениться Формула-1. Звучит неплохо Граунд-эффект, (почти) справедливое распределение призовых, четвёртый сегмент квалификации — Ф-1 ждёт революция.