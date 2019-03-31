Бинотто: всё проверим и выясним, что пошло не так

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна, по итогам которого Шарль Леклер финишировал третьим, а Себастьян Феттель — пятым.



«Сейчас нам необходимо осмотреть машину, двигатель и изучить телеметрию. Пока рано делать выводы, но мы всё проверим и выясним, что пошло не так. Шарль финишировал третьим, он заработал очки и показал лучший круг. Он разочарован, но он отлично провёл гонку.



Себастьян провёл не лучший этап. Он ехал вторым, когда ошибся. Но у нас два отличных пилота. Меня порадовало то, что они боролись в гонке, и я их понимаю в этом и не собираюсь ни в чём обвинять. Что касается поломки антикрыла на машине Феттеля, то должен сказать, что мы пока не знаем причин», — приводит слова Бинотто Sky Sports.