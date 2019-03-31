Бекхэм в боксе, удрученный Леклер и Хэмилтон на самокате. Фото с Гран-при Ф-1

31 марта в Бахрейне на автодроме «Сахир» завершился второй этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бахрейна. Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер из «Феррари», долгое время лидировавший, однако потерявший позиции из-за поломки гибридной части силовой установки. Напарник Леклера Себастьян Феттель финишировал пятым после разворота, поломки переднего крыла и, как следствие, лишнего пит-стопа.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал 12-м. По ходу гонки Даниил стал жертвой разворота после контакта с атаковавшим его Антонио Джовинацци, а после этого получил штраф в пять секунд за превышение скорости на пит-лейн. Напарник россиянина по команде Александер Албон стал девятым и заработал первые в карьере очки.



Формула-1. Гран-при Бахрейна. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +2,980

3. Шарль Леклер («Феррари») — +6,131

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +6,408

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +36,068

6. Ландо Норрис («Макларен») — +45,754

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +47,470

8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +58,094

9. Александер Албон («Торо Россо») — +1.02,697

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1.03,696

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1.04,599

12. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1 круг

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1 круг

16. Роберт Кубица («Уильямс») — +2 круга

17. Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал

18. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал

19. Карлос Сайнс («Макларен») — не финишировал

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.



Лучшие кадры с Формулы-1 Гран-при Бахрейна — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Сахире.