Кубица: сейчас чувствую себя не пилотом, а пассажиром в болиде

Пилот команды «Уильямс» Роберт Кубица заявил, что чувствует себя пассажиром в болиде команды. Таким образом он прокомментировал проблемы с управляемостью болида.

«В Австралии после того, как я проехал по бордюру, снизилась управляемость болида, хотя все остальные спокойно преодолевали этот бордюр.

В Бахрейне я обходил стороной бордюры. Но в квалификации наехал на них и взлетел в воздух. По ходу гонки я понял, что объезжаю их, если и наезжаю, то только вынужденно.

Это сложная ситуация, если действуешь более осторожно в поворотах, то сильнее нагружаешь шины. Надеюсь, что однажды мне не придётся думать обо всех этих ограничениях. Тогда от вождения можно будет получать удовольствие. Сейчас мне приходится думать о том, как бы не развернуло во время поворота. Всё внимание сосредоточено на этом.

Важно понять причины происходящего. Хотелось бы водить болид, а не быть в нём пассажиром», — цитирует Кубицу Motorsport Week.